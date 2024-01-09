وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات النقل

قام الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمدارس إدارة جنوب التعليمية حيث شملت الجولة مدرسة الشهيد محمد السماك للتعليم الأساسي ومدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات.

واطمأن " بحيري" إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان وسير الامتحان بصورة طيبة ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

كما شدد سيادته بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد.

وخلال المتابعة وجه وكيل وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

يأتى ذلك ضمن سلسلة متابعات أعمال امتحانات صفوف النقل التى بدأت اليوم الثلاثاء 9 يناير مدارس المحافظة وتنتهي الأربعاء 24 يناير القادم.

حيث أدى اليوم طلاب الصفوف الرابع والخامس و السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023 / 2024م.

جاء ذلك في اطار تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و توجيهات اللواء ا . ح شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية.