الغيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة فاركو في كأس الرابطة

يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من اللاعبين في مواجهة فاركو ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت الغيابات على النحو التالي:

بسبب الإصابة:

شريف إكرامي - إصابة بالكتف

رمضان صبحي - إصابة بشد في العضلة الخلفية

عبد الله السعيد - الإصابة بآلام في الظهر

أسامة جلال - إصابة في أربطة غضروف الركبة

إبراهيم عادل - مواصلة التأهيل وعدم الجاهزية الفنية

محمود مرعي - إصابة بمزق في العضلة الخلفية

الانضمام الدولي لمنتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار:

أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - مصطفى فتحي - مهند لاشين

الدوليون الأجانب مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار:

محمد الشيبي - منتخب المغرب

بلاتي توريه - منتخب بوركينا فاسو

فيستون ماييلي - منتخب الكونغو