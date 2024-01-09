محافظ بني سويف يتفقد مشروع إحلال وتجديد مستشفى ببا لمركزي

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بزيارة لمركز ومدينة ببا ، لمتابعة بدء الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع إحلال وتجديد مستشفى ببا المركزي،والذي يتم في إطار خطة وزارة الصحة لإحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي ، وذلك في حضور : الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية ، الدكتور ربيع محمد مدير المستشفى المركزي ومسؤولى الشركة المنفذة للمشروع والوحدة المحلية.

ناقش المحافظ مع وكيل الوزارة الأعمال والإجراءات الأولية التي تم تنفيذها ،وخطة وآليات استمرار تقديم الخدمات الصحية لاهالي مركز ومدينة ببا ، أثناء فترة تنفيذ المشروع ، والأماكن البديلة التي سيتم من خلالها توفير تلك الخدمات،حيث تم الإنتهاء من أعمال إزالة وهدم المباني القديمة ورفع المخلفات،تمهيداً للبدء في حفر الأساسات والإنشاءات وفق التصميم المعُد لمشروع إحلال وتجديد المستشفى" تحت إشراف الوزارة " على مساحة إجمالية تزيد عن 5 آلاف م2 وتتكون من بدروم ودور أرضي و5 طوابق علوية.

كما تم توفير أماكن بديلة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية لأهالي المركز ،عبر عدد من الأماكن والمنشأت الطبية التابعة للمديرية والقطاع الخاص،والتي تشمل المركز الطبي لتقديم خدمات العيادات الخارجية،والأقسام الداخلية والطوارئ وبنك الدم والمعمل بمستشفى المودة" المؤقت"،وخدمات الغسيل الكُلوي بوحدات :قمبش ،طنسا،سدس، والحضانات بمستشفى المودة وسدس وقمبش.

من جهته اكد المحافظ استمرار المتابعة لسير العمل بالمشروع ، الذي يمثل أهمية كبيرة للمنظومة الصحية بمركز ومدينة ببا في مجال دعم الجهود لتحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية ،لافتا إلى أهمية العمل المتواصل لتذليل أية معوقات قد تطرأ، وسرعة إيجاد الحلول لها، وسرعة رفع المعوقات التي تتطلب تدخلا سريعا من وزارة الصحة التي لن تتأخر في توفير الحلول والبدائل لضمان استمرار سير العمل بالمشروع وبحسب المعايير والاشتراطات والأعمال التي أقرتها الوزارة ضمن خطتها للتطوير الموضوعة مسبقا.

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