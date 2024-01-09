محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة الإسماعيلية

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي لمدينة الإسماعيلية، والذي تم إعداده تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة الإسماعيلية من إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الإسماعيلية، الإدارات الهندسية بالأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

تأتي تلك الخطوة لضمان دقة كافة الاستعمالات بمدينة الإسماعيلية، والتي تم إقرارها من المخطط الاستراتيجي المعتمد مسبقًا للمدينة.

بجانب منع ظهور الاستعمالات العشوائية وغير النظامية، وضمان دقة خطوط التنظيم بالمدينة.

جاء اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة الإسماعيلية بحضور المهندس ماجد بسيوني مدير التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية.