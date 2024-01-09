صحة الشرقية تُنعي طبيب القطاوية توفي بـ "أزمة قلبية"

توفي الدكتور إسلام خليفة، طبيب أسنان بوحدة طب الأسرة بقرية القطاوية التابعة لإدارة أبوحماد الصحية بمحافظة الشرقية، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 28 عاماً، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب.

وشارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بالقطاع الصحي، ونقابة أطباء الأسنان بالمحافظة، في تشييع جثمان الطبيب المتوفي.

وخرج الجثمان من مسجد الجزيرة بقرية القطاوية، التابعة لمركز ومدينة أبوحماد، وتم موارته الثرى بمقابر عائلته بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد والتي خيمت علي أرجاء القرية والقري المجاورة، داعين الله له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكانت مديرية الشؤون الصحية، قد نعت الطبيب المتوفى، في بيان لها، جاء نصه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشؤون الصحية، وجميع العاملين بالمديرية، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الزميل الدكتور إسلام خليفة، طبيب الأسنان بوحدة طب الأسرة بالقطاوية،. والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب».

ودعا وكيل الوزارة، والعاملون بالقطاع الصحي بالمحافظة، المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.