الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في تصميم الأزياء

مع بزوغ فجر حقبة جديدة في تصميم الأزياء، يخطو الذكاء الاصطناعي (AI) خطوات كبيرة في إحداث ثورة في هذه الصناعة. تكرارًا لمشهد من فيلم المراهقين "Clueless" عام 1995، حيث تستخدم شير هورويتز خزانة محوسبة لاختيار ملابسها، تقدمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى درجة أنها تستخدم الآن من قبل الشركات الأسترالية الناشئة لتقديم خدمات التصميم. تهدف خدمات التصميم الرقمية هذه إلى محاكاة العمل الذي يقوم به عادةً مصممو الأزياء البشريون، والذين يتقاضون عادةً حوالي 300 دولار في الساعة، ولكن بجزء بسيط من السعر. تأتي بعض خدمات تصميم الذكاء الاصطناعي بسعر منخفض يصل إلى 79 دولارًا، كما تتوفر خيارات مجانية أيضًا.

أخذ زمام المبادرة في تصميم الذكاء الاصطناعي



إحدى أبرز معالم ثورة الموضة الرقمية هذه هي خدمة Threadicated، وهي خدمة أسستها دانييل جوهانسن، وهي مصممة أزياء ومشترية تتمتع بخبرة تقارب 20 عامًا. لقد جمعت شركة Threadicated، التي بدأت كمشروع جانبي في عام 2019، الآن قاعدة بيانات تضم 25000 عميل، تلبي أحجامًا تتراوح من 6 إلى 26. والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الكمبيوتر يمكن أن يساوي قدرات مصفف شعر بشري محترف مع قدرات حقيقية. المؤهلات العالمية.



حدود الموضة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أمازون



على المستوى العالمي، تستخدم أمازون تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة تسوق الملابس عبر الإنترنت للعملاء، مع التركيز بشكل خاص على تحسين ملاءمة الملابس وتقليل معدل العائد المرتفع لطلبات الملابس عبر الإنترنت. يتم تسليط الضوء على نشر نماذج اللغات الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي في تشغيل أربع ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد العملاء في العثور على الملابس التي تناسبهم.

الذكاء الاصطناعي وتجربة التسوق عبر الإنترنت



تشمل التطبيقات الرئيسة للذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت إنشاء خوارزميات التعلم العميق التي تقدم توصيات مخصصة للحجم، واستخراج التفاصيل الملائمة من مراجعات العملاء، وتحسين الرسوم البيانية لحجم موقع الويب، وتوفير رؤى للبائعين لتعزيز أوصاف المنتج. والصور. تساعد هذه الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في التعامل مع متوسط معدل العائد لطلبات الملابس عبر الإنترنت وتعمل على تغيير مشهد تصميم الأزياء.