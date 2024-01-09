محمد صلاح والنني في زيارة لمدير مهمات المنتخب

حرص عدد من لاعبي منتخب مصر الأول الثلاثي محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني، ومحمد غرابة مدير المنتخب، على زيارة محمود سليمان، مدير مهمات الفراعنة.

وتجمع الثلاثي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمد النني لاعب خط وسط الآرسنال في زيارة لسليمان، الذي تعرض لأزمة صحية عقب ودية منتخب مصر وتنزانيا، أمس الأول الأحد، استدعت إجراء جراحة في القلب.

ويتمنى جهاز منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني، الشفاء العاجل لمحمود سليمان، وعودته لمباشرة عمله مع المنتخب.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريبه الأخير صباح اليوم، باستاد مصر في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية، قبل السفر إلى كوت ديفوار، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تنطلق يوم السبت المقبل.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة تنزانيا الودية، تدريبات استشفائية، بينما شارك باقي اللاعبين في التدريبات التي شهدت تقسيمة وتسديد على المرمى.

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