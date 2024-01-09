مياه سوهاج تتفقد 150 موقعاً لمراجعة الصيانة والتشغيل للمحطات

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب انه يتم الدفع يوميا بفرق مناوبات مسائية تبدا عملها من الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء وفرق مناوبات ليلية من الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجرا وذلك لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتاكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام باعمال الصيانة الدورية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات هذا بالاضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

واوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموراد البشرية انه تم تفقد اكثر من 150 محطة مياه شرب وصرف صحى فى كافة مراكز المحافظة خلال الاسبوع الماضى تشمل محطة مياه شرب سطحية ومحطات معالجة صرف صحى ومحطات مياه مدمجة ونقالى ومطورة وجوفية ومحطات رفع صرف صحى هذا بالاضافة الى مواقع اصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.