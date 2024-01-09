اصنعي البسبوسة بالقشطة بخطوات بسيطة في المنزل

البسبوسة من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع، فتتميز بمذاقها اللذيذ، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بالقشطة والجبن اللذيذة.

البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

المقادير

- للعجينة :

البيض : 2 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

سكر : 2 فنجان

الزيت النباتي : 2 فنجان

السميد : كوب

بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

القشطة : عبوة

- للقشطة :

حليب : 2 كوب (سائل)

النشاء : 4 ملاعق كبيرة

القشطة : عبوة

جبنة : 4 حبات (مربعات)

- فستق حلبي : حسب الرغبة (للتزيين)

- شربات : 2 كوب

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخلطي البيض مع الفانيليا، والسكر، والزيت بواسطة المضرب الكهربائي.

أضيفي السميد، والقشطة، والبيكنج باودر، وأعيدي الخلط حتى تتجانس المكونات.

ادهني طبق بايركس بالقليل من الزيت، ثم ضعي نصف كمية المزيج في الطبق ووزعيه بالتساوي.

ضعي البايركس في الفرن لحوالي 6-8 دقائق دون أن يحترق، ثم أخرجيه واتركيه جانباً.

لتحضير القشطة: ضعي الحليب، والنشا، والقشطة، والجبن في وعاء، واخلطي المكونات جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى تتجانس.

ضعي مزيج القشطة في قدر على النار حتى الغليان، مع التحريك المستمر.

وزعي مزيج القشطة بالتساوي فوق طبقة البسبوسة في البايركس، ثم اتركيه جانباً حتى تبرد طبقة القشطة قليلاً.

وزعي باقي كمية مزيج البسبوسة فوق طبقة القشطة، ثم أعيدي الطبق إلى الفرن من الأعلى على نار هادئة حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

أخرجي البسبوسة من الفرن، ثم صبّي فوقها القطر مباشرة وهي ساخنة، واتركيها حتى تبرد، مع تزيينها بالفستق الحلبي قبل التقديم.