الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

للدايت.. طريقة عمل بطاطس مشوية بالليمون

بطاطس
بطاطس

بطاطس مشوية بصوص الليمون من الأكلات الصحية التي يمكنك تحضيرها كوجبة قليلة السعرات، يمكنك تناولها عند اتباع نظام صحي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

بطاطس بالليمون

طريقة عمل بطاطس مشوية بصوص الليمون

المقادير

- البطاطس: 5 حبات (مقشرة ومقطعة لمكعبات)

- الثوم: 3 فصوص (مهروس)

- الزبدة: نصف كوب (مذابة)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- أوريغانو: ملعقة كبيرة

- ملح: ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس: حسب الرغبة (مفروم / للتزيين)

 

طريقة التحضير

اخلطي الزيت مع الزبدة المذوبة، وعصير الليمون الحامض، والأوريغانو، والملح، والفلفل الأسود، والثوم، في وعاء حتى تتجانس المكونات.

ضعي البطاطس في صينية الفرن، وصبي مزيج التتبيلة فوقها، وقلبيها حتى تتداخل جيداً.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.

أخرجي الصينية من الفرن، وزيني البطاطس المشوية بالليمون والبقدونس المفروم، وقدميها ساخنة.

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