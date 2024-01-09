عباس شراقي: إثيوبيا حجزت كميات مياه ضخمة ولولا السد العالي لتوقفت الزراعة

استعرض الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير المائي، صورة فضائية لبدء عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط ، وصب الخرسانة بعد تجفيفه، ما أظهرت وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة، ثم وضع الخرسانة، مشددًا على أن إثيوبيا أمامها 6 أشهر لوضع الخرسانة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، إنه أمام إثيوبيا أشهر قليلة، وربما 6 أشهر ، وبالتالي يكون السد انتهى من الناحية الخرسانية.

وأكد أن سد النهضة يشكل خطورة بالغة على الدولة المصرية، حيث أن بحيرة سد النهضة تحتجز 40 مليار متر مكعب، وهي مياه مصرية خالصة، حيث أنه لولا احتجازها لوصلت إلى مصر.

وأكمل :"هذه الكمية كبيرة، وعندما يكتمل السد، سيتم احتجاز 74 مليار ، وهي تعادل حصة مصر والسودان مجتمعين معًا".

وذكر أن الموسم الماضي حجزت إثيوبيا عبر سد النهضة 24 مليار متر مكعب من مياه النيل، ولولا وجود السد العالي، لتوقفت الزراعة في مصر تمامًا، لأن هذه الكمية قادرة على ري كل الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا بمصر.