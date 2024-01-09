وزارة الري: السد العالي هرم مصر الجنوبي

السد العالي.. نشرت وزارة الموارد المائية والري فيديو بمناسبة مرور 64 عام على وضع حجر الأساس للسد العالي، وضحت فيه أهمية بالنسبة لمصري وللري والأراضي الزراعية والثروة السمكية.

قالت وزارة الموارد المائية والري في الفيديو :"مثل اليوم في 9 يناير عام 1960 بدأ المصريين في بناء واحد من المشروعات العملاقة في العصر الحديث، السد العالي المشروع الذي غير وجه الحياة في مصر، قبل بناء السد العالي كان الفيضان يغمر مصر وفي بعض السنوات كان يزيد منسوب المياه ويسبب غرق للمحاصيل الزراعية مما يؤدي لتلف الأرض وفي سنين أخرى كان منسوب المياه يقل ويؤدي لبور الأراضي، فقامت الدولة بتصميم مشروعات لتخزين المياه بشكل سنوي، مثل خزان أسوان، بالإضافة للقناطر التي كانت مسؤولة عن تخزين المياه عبر مجرى النهر، لكن التخزين السنوي لم يحل الأزمة خاصة مع تفاوت المياه مع الفيضان.

وأضافت وزارة الموارد المائية والري في الفيديو :"أن مصر قامت ببناء السد العالي والذي قام بنقلة نوعية كبيرة في التخزين في مصر لأنه استطاع حمايتها من الفيضان والجفاف، ونقلها من الزراعة الموسمية للزراعة الدائمة، تسهل في إصلاح وزيادة الأراضي الزراعية، بالإضافة لتوفير في الطاقة الكهربائية، التي تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقرى، وأدى لزيادة الثروة السمكية عن طريق بحيرة ناصر، وتحسين الملاحة البحرية طول العالم، ووزارة الموارد المائية للري، حريصة على المتابعة الدقيقة للحالة الإنشائية للسد، وعمل أي صيانة لازمة، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفائة.

وأوضح الفيديو، أن السد العالي هو صرح عظيم عمره 64 عام وهو واحد من أعرق المشروعات الهندسية التي اقيمت في القرن العشرين صرح شاهد على عظمة المصريين وقدرتهم وسوف يظل حصن لمصر وشعبها.