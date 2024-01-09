خبير جيولوجي يكشف مفاجأة عن عمر السد العالي الافتراضي.. فيديو

أكد الدكتور عباس شراقيـ+، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير المائي، أن السد العالي واحد من أعظم مشروعات مصر طوال تاريخها، وهو من أفضل المشروعات العالمية التي أفادت البشرية.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، أن مشروع السد العالي من الناحية الهندسية والتكنولوجية على أعلى مستوى، ومر على 53 سنة، وكل يوم يثبت قوته.

وقال إن عمر السد العالي الافتراضي، كان 500 سنة، واليوم أصبح 600 سنة، لأنه على أعلى مستوى من الناحية الهندسية، وحمى مصر في فترات الجفاف المختلفة، مضيفًا أنه كان هناك فيضان كبير في الثمانينيات ولم يشعر المواطن بذلك بسبب وجود السد العالي.

لولا السد العالي لتوقفت الزراعة

ونوه إلى أن سد النهضة يشكل خطورة بالغة على الدولة المصرية، حيث أن بحيرة سد النهضة تحتجز 40 مليار متر مكعب، وهي مياه مصرية خالصة، حيث أنه لولا احتجازها لوصلت إلى مصر، موضحًا :"هذه الكمية كبيرة، وعندما يكتمل السد، سيتم احتجاز 74 مليار، وهي تعادل حصة مصر والسودان مجتمعين معًا".



وذكر أن الموسم الماضي قامت إثيوبيا عبر سد النهضة بحجز 24 مليار متر مكعب من مياه النيل، ولولا وجود السد العالي، لتوقف الزراعة في مصر تمامًا، لأن هذه الكمية قادرة على ري كل الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا بمصر.

تحتفل مصر اليوم بمرور ٦٤ عاما على قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس للسد العالى وذلك يوم ٩ يناير ١٩٦٠.

وصرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بأن هذا مشروع إنشاء السد العالى يعد "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين"، وقد حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، مشيرا لما يمثله هذا العمل الضخم من نموذج لقدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما إستطاعت السواعد المصرية بناء السد العالى بكل إصرار وعزيمة.

وأضاف أننا سنحتفل أيضا خلال أيام بذكرى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بافتتاح مشروع السد العالى فى يوم ١٥ يناير عام ١٩٧١، هذا اليوم الذى أصبح عيدا قوميا لمحافظة أسوان.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية حينما كتب العاملين بهذا المشروع تاريخاً عظيماً يُروى لأجيال عديدة قادمة، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر، ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر .

الجدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى، اتخذ في عام ١٩٥٣ بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع، وتم وضع تصميم السد العالى فى عام ١٩٥٤ تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة، وقد لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام ١٩٥٦ لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي، ليتم توقيع اتفاقية بناء السد العالى في عام ١٩٥٨ ووضع حجر الأساس فى عام ١٩٦٠.