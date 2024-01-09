نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع طريق السويس

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، الموقع المقترح لتنفيذ الطريق الواصل بين طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي وطريق المرشدين، وذلك بنطاق قرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب، وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس قرية عين غصين، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ومدير حماية الأراضي ومندوب المساحة.

استمع نائب المحافظ إلى مقترح تعديل مسار الطريق، والذي يمتد لمسافة ١٥ كم وعرض ٣٠ متر؛ وذلك تلبية لشكوى المواطنين وحرصًا على الاستماع لمطالبهم وبحثها ودراستها وعرضها على الجهة المنوط بها تصميم الطريق.

وأكد نائب المحافظ أنه سيتم دراسة المطالب مع الجهات المعنية لبحث إمكانية تعديل المسار، بما لا يتعارض مع الغرض المرجو منه وبأقل الخسائر الممكنة بما يحقق المصلحة العامة.