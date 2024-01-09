نقيب المحامين والمحافظ يضعان حجر الأساس لنادي محامي سوهاج

وضع عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والمهندس محمد عبدالله، رئيس مدينة سوهاج الجديدة، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لنادي محامي سوهاج، بمدينة سوهاج الجديدة.

ورحب نقيب المحامين، بجميع الحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، وأعضاء مجالس الفرعيات، وبمحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، والمهندس محمد عبدالله رئيس مدينة سوهاج الجديدة، لحضورهم ومشاركتهم محامي سوهاج، ومحامي الجمهورية، في وضع حجر الأساس لنادي المحامين بسوهاح.



وأكد نقيب المحامين، أنه سيتم البدء في أسرع وقت في عمليات إنشاء النادي، وسيكون على مستوى يليق بمحامي سوهاج، مؤكداً أن النادي سيتم تصميمه على أحدث مستوى، وتزويده بكافة الخدمات ليكون ثروة عقارية تنضم لممتلكات نقابة المحامين.

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه تم عقد جلسة فض المظاريف الفنية الخاصة بإنشاء نادي محامين سوهاج، وتقدمت 3 شركات بعروض فنية لإنشاء النادي، واستلمت اللجنة كافة المظاريف الفنية من مندوبي الشركات، بعد التأكد من سلامتها، وإحكام إغلاقها بالطريقة المقدم بها، وذلك تفعيلا لمبدأ الشفافية، ويتبقى الآن فض المظروف المالي، وبعدها تبدأ في عمليات البناء والتشييد، ليكون من أفضل اندية المحامين على مستوى الجمهورية.



وأشاد نقيب المحامين، بدور محافظ سوهاج، في التعاون مع نقابة المحامين، وجميع المواطنين بالمحافظة، موجها الشكر له على مجهوداته للنهضة بمحافظة سوهاج.



ويقام نادي محامي سوهاج، على قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة خاصة بالنقابة العامة للمحامين، بمنطقة خدمات 3 منطقة النخيل، بمدينة سوهاج الجديدة.

ويولي نقيب المحامين، أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفس للسادة المحامين وأسرهم.