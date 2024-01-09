قرار من النيابة حول عصابة الإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

أصدرت نيابة أول مدينة نصر، قرارًا بحبس عاملين بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى، واعترف المتهمان بصحة الاتهام المنسوب إليهما عقب ضبطهما، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كانت نجحت في ضبط عاملَين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية"، وبمواجهتهم أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.