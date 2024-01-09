لجنة تيسير تطوير عصارات العسل فى قنا تبحث تذليل المعوقات

ترأس محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة تيسير تراخيص عصارات العسل الأسود فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة المحافظة لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية التنافسية بمراكز نجع حمادى وأبوتشت وفرشوط.

بحضور احمد السيد وكيل وزارة التموين، ومحمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا ، ومحمد نصر مديرعام إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، ومهندس محمد علاء خبير مدير إدارة الأعمال بمركز تحديث الصناعة، ونهال محجوب مدير تنسيق التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية، وممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وممثل عن مديرية الشئون الصحية وفريق عمل التكتلات الاقتصادية ورؤساء المراكز والمدن بمحافظة قنا .

ناقش السكرتير العام المساعد، موقف العصارات، من إجراءات ومتطلبات التراخيص سواء المقامة داخل الحيز العمرانى ، أو المقامة خارج الحيز العمرانى ، وحجم التسهيلات التى تقدمها الدولة المصرية لأصحاب العصارات ، من أجل النهوض بصناعة العسل الأسود ودعم العاملين بها.

نبه السكرتير العام المساعد، على أهمية سرعة البدء فى اجراءات الترخيص ، حتى يتسنى لأصحاب العصارات الإستفادة من المزايا التى تقدمها الدولة من خلال برنامج التنمية المحلية.

وأشار إلي أن إختيار صناعة العسل الأسود كأحد التكتلات الاقتصادية التي تعمل المحافظة على تطويرها ضمن المرحلة الأولى من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف تحسين جودة المنتج النهائي بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج ، مؤكدا أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب ، وترفع مستوى الدخل للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.

وذكر السكرتير العام المساعد، أنه تم تشكيل لجنة تسيير التراخيص بعد دراسة مستفيضة لكافة الجوانب المتعلقة بإحتياجات القطاع حيث وجد أن من أهم التحديات التى يعانى منها القطاع هو عدم تبعيته للقطاع الرسمى مما يعوق حصول العاملين به على بعض الخدمات والميزات كالحصول على التمويل والدعم الفنى وتسويق المنتج بشكل رسمى.

ولفت إلى أن اللجنة تهدف إلى تقديم الدعم الفنى والإدارى لعصارات العسل الأسود الراغبة في التحويل من القطاع الغير الرسمى إلى القطاع الرسمى.