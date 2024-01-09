ڤودافون ترعى المنتخب المصري لكرة اليد

أعلنت الشركة تعاقدها مع الاتحاد المصري لكرة اليد، لتصبح الراعي الرسمي لمنتخب مصر لكرة اليد.

وقع الاتفاقية كريم عيد، رئيس القطاع التجاري بشركة ڤودافون مصر، وعمرو صلاح، أمين صندوق الإتحاد المصري لكرة اليد، بحضور محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال بڤودافون مصر، وهبة عرفة مدير قطاع الدعاية والإعلان وإدارة المحتوى بالشركة، خوان كارلوس، المدير الفني للمنتخب، ونور أبو زيد، مدير المنتخب، إلى جانب عدد من أبطال المنتخب منهم كريم هنداوي، علي زين، يحيى الدرع، يحيى خالد و إبراهيم المصري.

تعكس الرعاية استراتيجية ڤودافون لدعم الشباب المصري في مختلف المجالات، وعلى رأسها الرياضة سواء في الألعاب الفردية و الجماعية، بهدف دعمهم في تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات التي تُسعد المصريين وتدخل الفرحة على قلوبهم، ومن خلال الرعاية ستظهر العلامة التجارية لڤودافون مصر على الزي الرسمي للمنتخب، ذلك بالإضافة إلى تقديم محتوى تفاعلي على مواقع التواصل الاجتماعي لأبطال المنتخب ليكونوا أقرب لمحبي رياضة كرة اليد.

قال كريم عيد، رئيس القطاع التجاري في شركة ڤودافون مصر :" فخورون برعاية منتخب مصر لكرة اليد الذي شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وساهم في تحقيق نجاحات على الصعيد العالمي وإحداث إنجازات تفرح قلوب المصريين، إذ تحرص ڤودافون دائماً على إبراز المواهب الشابة الناجحة في مختلف المجالات، ونأمل أن وجودنا معهم كداعم رئيسي يشجعهم على مواصلة النجاح في مسيرتهم الاحترافية، ونستعد لتقديم مفاجئات كثيرة لمحبي كرة اليد من عملائنا، فنحن دائماً نستجيب لمتطلباتهم واحتياجاتهم المتنوعة."

أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد اعتزازه بما قدمه المنتخب طوال السنين السابقة من إنجازات أسعدت ملايين المصريين، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص وعلى رأسها ڤودافون في دعم منتخب مصر، خاصة قبل انطلاق البطولة الإفريقية المؤهلة إلى الأولمبياد، وأكد على حرص اللاعبين وإدارة الاتحاد على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات الإقليمية والدولية والتي ترفع اسم مصر في المحافل الدولية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 حتى 27 يناير 2024، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف دول القارة السمراء، وستكون "ڤودافون مصر" الراعي الرسمي للمنتخب المصري "حامل اللقب"، خلال آخر نسختين من البطولة، خلال عامي 2020 و2022.