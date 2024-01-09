المدارس الصناعية بالمحلة وقطور تهدي وكيل تعليم الغربية نتائج العام الجديد

استقبل اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفدا من مدارس الشهيد خالد دبور الزخرفية، المحلة الصناعية بنات، التابعة لإدارة شرق المحلة، والشين الصناعية بنات، التابعة لإدارة قطور التعليمية، تخصص الصناعات النسيجية، حيث أهدى وفد المدارس الصناعية نتائج العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤.



وأشاد وكيل الوزارة بمنتجات شعبة الصناعات النسيجية، مقدما الشكر والتقدير لجميع معلمي القسم، ومدير المدرسة، والتعليم الفني، والتوجيه العام، على هذا الجهد المتميز.

حضر اللقاء الأستاذ أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، ومحمد الفيومي، مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية.