فيدرا تستعيد ذكرياتها مع أحمد زكي فى "أرض الخوف"

حرصت الفنانة فيدرا على استعادة ذكرياتها مع فيلم "أرض الخوف"، الذى شاركت فيه أمام النجم أحمد زكى عام 2000.

حيث نشرت صور تجمعها به من العمل عبر حسابها على موقع "X"، تويتر سابقًا وعلقت فيدرا على الصور قائلة: "أرض الخوف فيلم مهم، فهمت منه حاجات كتير، علاقات الناس ببعض، الظاهر والباطن، حتى الخير والشر، الحب والكره، والتساؤلات"، قائلة: "بحب داود عبد السيد علشان هو الحكيم المصرى الكبير وطبعا الحبيب الغالى أحمد زكى".

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط مثالي، يوكل من قبل جهاز الشرطة بمهمة تدعى "أرض الخوف"، حيث يعيش كتاجر مخدرات بين التجار، وبعد سنوات يكتشف أن الضباط الذين وضعوه في هذه المهمة، منهم من استقال ومنهم من مات ليصبح بالفعل تاجر مخدرات ولكن بقلب ضابط، وتتوالى الأحداث.

أبطال الفيلم

فيلم "أرض الخوف" بطولة أحمد زكي، فيدرا، سامي العدل، عزت أبو عوف، حمدي غيث، عبدالرحمن أبو زهرة، صفوة، مخلص البحيري، أحمد كمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج داوود عبد السيد.

وكانت شاركت الفنان فيدرا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورة تجمع الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح ونجله حمزة، الذي استشهد صباح اليوم الأحد 7 يناير، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت سيارته، كما استشهد معه الصحفي مصطفى ثريا.

وعلقت فيدرا على الصورة "وائل الدحدوح حيجيب صبر منين؟! اللهم خذ بيده واربط على قلبه. استشهاد حمزة وائل الدحدوح".

يذكر أن نجوم الفن يتحدثون عن القضية الفلسطينية بشكل مستمر ويتذكرون الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وتحديدا فى غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، مؤكدين أن فلسطين في القلب.