الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنتخب يخوض مرانه الأخير باستاد مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار

بوابة الوفد الإلكترونية

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، تدريبه الأخير صباح اليوم باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل السفر في الثالثة عصرا إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري .

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تعليمات فنية للاعبى الزمالك و تقسيمة بنصف الملعب

أدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة تنزانيا الودية ، تدريبات استشفائية ، بينما شارك باقي اللاعبين في التدريبات التي شهدت تقسيمة و تسديد على المرمى.

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تعليمات فنية للاعبى الزمالك و تقسيمة بنصف الملعب

حضر المران الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، و روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي و محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي .

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