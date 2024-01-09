إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات للمحاكمة

قررت نيابة السلام، إحالة 8 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات القديمة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث اعترف المتهمون بسرقة 8 سيارات قبل القبض عليهم.

أسفرت الجهود عن ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (8 أشخاص "لـ 7 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات القديمة بأسلــوب "المُفتاح المُصطنع" وتقطيعها وبيعها متخذين من دائرة قسم شرطة السلام ثان مسرحاً لمزأولة نشاطهم الإجرامى.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش- فرد خرطوش- سيارتين "مُبلغ بسرقتهما"- أجزاء سيارة- أدوات التقطيع- مجموعة من المفاتيح المُصطنعة للسيارات قديمة الصنع- رخصة تسيير سيارة ).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقات سيارات على النحو المشار إليه، وحيازة أحدهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع.