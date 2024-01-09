كانت تعاني متاعب صحية.. وفاة سائحة أجنبية خلال قضاء إجازتها بالأقصر

شهدت أحد فنادق الأقصر، اليوم الثلاثاء، وفاة سائحة أمريكية، خلال إقامتها بأحد الفنادق السياحية؛ لقضاء إجازة والاحتفال بعيد الميلاد في مدينة الشمس.

تلقت مديرية أمن الأقصر، إخطارًا من شرطة السياحة، بتعرض سائحة أمريكية الجنسية، لحالة اغماء داخل غرفتها بأحد الفنادق السياحية بالمدينة.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان إقامة السائحة وانتقلت قوة أمنية لتحر الواقعة، وتبين من المعاينة وفاة السائحة و تدعى" سالي آ. ك" 74 عامًا، أمريكية الجنسية، وتبين من الفحص أنها كانت تعانى من متاعب صحية بالصدر.

وتم نقل جثة السائحة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الأقصر العام، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح بتسليم الجثمان لذويها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق في الواقعة، تمهيدا للتصريح بتسليم الجثة.

