"رحلة العائلة المقدسة" ضمن احتفالات ثقافة الفيوم بعيد الميلاد المجيد

شهد فرع ثقافة الفيوم عدة لقاءات تثقيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الميلاد المجيد.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وخلال ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بسنورس لقاء بعنوان "رحلة العائلة المقدسة إلى مصر"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تناول خلاله الشيخ عبد الغني محمد، الأسباب التي دفعت العائلة المقدسة للخروج من فلسطين، مشيرا أن سبب قدومها هو الخوف من بطش الملك هيرودس الذي أراد قتل المسيح خوفا على ملكه. كما استعرض محطات الرحلة، موضحا كم كانت شاقة ومليئة بالآلام والمتاعب، وتنقلت من مكان إلى آخر إلى أن استقرت في مصر.

وأشار في ختام حديثه إلى أن رحلة العائلة المقدسة جاءت لتؤكد على بعض المعاني ذات الأهمية الكبيرة ومنها التسامح ونبذ التعصب، وحرية العقيدة، لتظل مصر بلد الأمن والأمان وموطن الحضارات ومهد الأديان.

جاءت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.

وفي سياق متصل عقدت مكتبة مطرطارس لقاء بعنوان "مصر أرض الأنبياء" تحدث خلالها الشيخ أسامة سيد عن تاريخ أرض مصر، وكيف احتضنت الأنبياء واختتم حديثه راويا قصة موسى عليه السلام وأخيه هارون مع بني إسرائيل، تلى ذلك ورشة فنية للأطفال لتعليم أساسيات الرسم.

وينظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد.

غدا.. محاضرة بفرع حق الفتيات الريفيات في التعليم بفرع ثقافة الفيوم

خلال ذلك تعقد مكتبة الشواشنة غدا الأربعاء 10 يناير محاضرة بعنوان "حق الفتيات الريفيات في التعليم"، بالوحدة الصحية بالشواشنة، تشارك بها الرائدة الريفية كوكب علي حول حق الفتيات الريفيات في التعليم، في الحادية عشرة صباحا، ويعقد نادي أدب اطسا أمسية أدبية فى ذكرى الشاعر صالح على جاد، مساء الخميس المقبل 11 يناير بنقابة المعلمين بإطسا، يشارك بها القاص عويس معوض رئيس نادي الأدب، والأدباء عصام الزهيري وأحمد عبد القوي، ويديرها القاص عيد رمضان كامل، وذلك في تمام السادسة مساء. تقام الفعاليات تحت إشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن أجندة فعاليات حافلة لقصور الثقافة هذا الأسبوع.