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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة وقنص 4 إسرائيلين بوسط وجنوب غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن عناصرها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين ببندقية "الغول" القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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وأشارت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنها تمكنت من تدمير دبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت القسام، أنها استهدافت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس، كما تم دك جنود وآليات العدو المتوغلة جنوب مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام أنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بعبوة "شواظ" غرب المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها دمرت دبابة إسرائيلية آخري من نوع ميركفاه بقذيفتي "الياسين 105 " شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام أنها دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، كما قامت بتفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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