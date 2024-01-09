مطالبات بزيادة الأماكن في الجامعات المصرية لمصريي الخارج

قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هناك العديد من المطالب الخاصة بأبناء مصر في الخارج قد سعت الدولة لتحقيقها، وأن هناك جزءا من هذه المطالب قد تحقق بالفعل.



وأشاد مطر بالدور الذي قامت به وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بقيادة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والتي تعمل بكل قوة على تحقيق مطالب أبناء مصر في الخارج.



واستشهد مطر بالمبادرات المتخلفة التي تم الإعلان عنها وكانت من مطالب المصريين بالخارج ومنها على سبيل المثال مبادرة السيارات وكذلك مبادرة إنهاء الموقف التجنيدي اللتين استفاد منهم العديد من أبناء الجالية المصرية في الخارج.



وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن مطلب زيادة عدد الأماكن المخصصة لأبناء المصريين بالخارج في الجامعات المصرية يظل أحد أهم المطالب والذي نناشد السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالعمل بكل قوة على تحقيقه حيث أننا نراه مطلبا عادلا وأقل ما يجب الحصول عليه هو نسبة لا تقل عن ١٠% من أماكن الجامعات المصرية لأبنائنا في الخارج.