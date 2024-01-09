الثلاثاء 09 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

مطالبات بزيادة الأماكن في الجامعات المصرية لمصريي الخارج

نصر مطر مسؤول الملف
نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن بالخارج

قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هناك العديد من المطالب الخاصة بأبناء مصر في الخارج قد سعت الدولة لتحقيقها، وأن هناك جزءا من هذه المطالب قد تحقق بالفعل.


وأشاد مطر بالدور الذي قامت به وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بقيادة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والتي تعمل بكل قوة على تحقيق مطالب أبناء مصر في الخارج.


واستشهد مطر بالمبادرات المتخلفة التي تم الإعلان عنها وكانت من مطالب المصريين بالخارج ومنها على سبيل المثال مبادرة السيارات وكذلك مبادرة إنهاء الموقف التجنيدي اللتين استفاد منهم العديد من أبناء الجالية المصرية في الخارج. 


وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن مطلب زيادة عدد الأماكن المخصصة لأبناء المصريين بالخارج في الجامعات المصرية يظل أحد أهم المطالب والذي نناشد السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالعمل بكل قوة على تحقيقه حيث أننا نراه مطلبا عادلا وأقل ما يجب الحصول عليه هو نسبة لا تقل عن ١٠% من أماكن الجامعات المصرية لأبنائنا في الخارج.

 

received_714689084132138
received_714689084132138

مواد متعلقة

سها جندي: الإبداع مقياس لحضارة الشعوب وانعكاسًا لتفردها ومرآة لثقافتها وتميزها الخلاق

بوادر انقسام في حكومة ميلوني اليمينية.. وهجوم عليها بسبب الأجور المتدنية

محتجون ليبيون يهددون بوقف تدفق الغاز إلى إيطاليا "خلال ثلاثة أيام"

الجالية المصرية بكندا والسفير المصري في أوتاوا يحتفلون بعيد الميلاد بالكنيسة القبطية بمسيساجا

الجالية المصرية بسلطنة عمان تحتفل بعيد الميلاد في الكنيسة القبطية بمسقط

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمصريين في الخارج وأرقام جلوس الطلاب

الجالية المصرية بالمجر تحتقل بعيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل ببودابست

الجالية المصرية بألمانيا تحتفل بعيد الميلاد بكنيسة الأنبا شنودة بحضور السفير.. صور
الجريدة الورقية