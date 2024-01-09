على يد الأب.. مصرع أربعينية ونجلتها بمادة سامة جنوب الأقصر

في واقعة مأساوية، أقدم خمسيني على التخلص من زوجته وابنته جنوب الأقصر، من خلال وضعه مادة سامة لهما واجبارهما على تناول الطعام الذي وضعها به؛ مما أدى إلى لفظ انفاسهما الأخيرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات مجلس إسنا بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع زوجة وابنتها.

وأكد أهالي القرية، إلى أن الزوج " س.ا" 55 عام، ضرب زوجته 40 عام، ونجلتها " ي.س" 17 عام، ثم أجبرهما على تناول الطعام الذي وضع به المبيد الحشري، لينهي به حياتهما.

وبينت التحريات الأولية قيام الأب بوضع مبيد حشري، في الطعام، لزوجته وابنته، وأجبرهما على تناوله؛ إثر خلافات عائلية، وتم على الفور نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي؛ لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

وقام الأب بتمثيل الجريمة وسط انهياره الشديد، والذي أبدى ندمه خلال تمثيله الجريمة على مافعل.