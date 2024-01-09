منسى يعود إلى تدريبات الزمالك الجماعيه

بعد تغيبه بسبب مرضى والدته

انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وكان اللاعب حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن التدريبات لمدة يومين بسبب مرض والدته في الفترة الماضية، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة بشكل طبيعي في مران اليوم.



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .