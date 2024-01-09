خلافات الجيرة تودي بحياة شخص في المنوفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية من ( ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بغياب زوجها (موظف بالمعاش) عن مسكنهما، بالفحص تبين أن وراء إرتكاب واقعة تغيب "الزوج"(مزارع – مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمتغيب لوجود خلافات بالعقار محل سكنهم ، فقام على إثرها بدفع المجنى عليه من أعلى السلم، ما أدى لسقوطه مغشياً عليه وحال قيامه بإفاقته لم يستجب وإعتقد أنه فارق الحياة، فإختمر فـى ذهنه فكرة التخلص من جثة المجنى عليه خشية ضبطه، حيث قام بوضعها داخل جوالين بلاستيك وتخلص منها بإلقائها بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، كما أرشد عن مكان إلقاء جثة المجنى عليه.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.