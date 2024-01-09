المعاهد الأزهرية بالإسكندرية تختتم امتحانات النقل

أكد الدكتور عبد العزيز ابو خزيمة رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، عدم رصد اى شكاوى من الطلاب فى ختام امتحانات النقل لجميع المراحل ، للعام الدراسى 2023 /2024.

وأجرى الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الازهرية يرافقة لجنة متابعة الامتحانات من قطاع المعاهد الأزهرية، لجان وكونترولا معهدي بنين وفتيات سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي؛ للاطمئنان على سير أعمال اللجان، ومناقشة الطلاب حول مستوى الأسئلة، ومدى مطابقتها للمناهج الدراسية.

وشدد على ضرورة تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، وضرورة الانتهاء من النتائج في المواعيد المقررة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية أن غرفة العمليات لم تسجل أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملاءمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.

كان قد ادى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائين وطلاب الصفين الاول والثانى الاعدادى امتحانات الفصل الدراسى الاول

وأكد الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، في تصريحات صحفية، انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق الامتحانات، مشددًا على على ضرورة توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم، ومنع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتأكد من عدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة.

كما شدد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وأهمها تعليمات الكنترول بتوثيق الامتحانات الشفوية بدقة، حرصًا على تحقيق العدالة بين الطلاب، وخروج الامتحانات بصورة مشرفة دون أي معوقات.