الثلاثاء 09 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على عصابة سرقة أبواب المقابر في البساتين

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر.. بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعتى سرقة، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها. 

 

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

مواد متعلقة

53 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

سقوط 3 عاطلين لحيازتهم كمية من الإستروكس بدار السلام

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من العملات الأجنبية بمطار القاهرة

كشفت ملابسات مصرع أحد المرشحين للعمدية بالدقهلية

عامل وزوجته يحرقان سائق توك توك لسرقته

أمن القاهرة يشن حملات أمنية مكبرة لمكافحة السرقات والمخدرات
الجريدة الورقية