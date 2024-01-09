القبض على عصابة سرقة أبواب المقابر في البساتين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر.. بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعتى سرقة، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.