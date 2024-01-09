«بيك الباتروس» للفنادق تكرم المديرين فى احتفالية العيد السنوى الحادى والثلاثين

نظمت مجموعة «بيك الباتروس» للفنادق والمنتجعات السياحية بحضور رجل الأعمال كامل أبو على حفلًا لتكريم المديرين والموظفين الذى مر عليهم ٢٥ عامًا داخل المجموعة التى أنشئت عام ١٩٩٢، وقد عبر المديرون والموظفون عن سعادتهم الغامرة بهذا التكريم من المجموعة الأكبر على مستوى القطاع السياحى والفندقى بمصر.

كامل ابوعلي

وصرح رجل الأعمال كامل أبو على بأن هذا التقليد تحافظ عليه المجموعة سنويًا تقديرًا لمجهود كل الموظفين داخل المجموعة واعترافًا شخصيًا بنجاح فكرة العمل الجماعى فى القطاع السياحى..

الجدير بالذكر أن مجموعة «بيك الباتروس» تحتفل هذا العام بالعيد السنوى الحادى والثلاثين للمجموعة فى سوق السياحة المصرى بعدد ٢٦ منتجعًا داخل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وأكثر من ١٤ ألف غرفة و١٢ ألف موظف وشريك فى النجاح.