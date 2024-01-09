إحباط تهريب كمية كبيرة من السولار فى السويس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة بنى سويف) حال إستقلاله سيارة نقل "لا يحمل ثمة تراخيص" ، بدائرة قسم شرطة عتاقة مُحمل عليها (1800 لتر سولار "بدون أوراق أو فواتير") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبال (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير الـمُصاب بمركبة "التوك توك" الخاص به بدائرة القسم، إستوقفه مجهولان (رجل و سيدة) وطلبا منه توصيلهما لإحدى المستشفيات بدائرة القسم.. ولدى سيرهم بالطريق قاما بإلقاء كمية من البنزين عليه وإضرام النيران به وسرقة مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب ، وفى وقت لاحق تبلغ للقسم من ذات المستشفى بإستقبالها سائق مركبة "توك توك" آخر مُصاب بحروق متفرقة، وتبين تعرضه لذات الواقعة من مجهولين لهما ذات المواصفات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعتين (عامل ، "زوجته" ربة منزل لها معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزة الأول على "هاتف محمول خاص بأحد المجنى عليهما"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعتين وأنهما يكونان تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى سرقة المواطنين بالإكراه ، وأضافا بتصرفهما فى مركبتى "التوك توك" بالبيع لعميليهما سيئا النية (سائقى "توك توك" أحدهما "زوج شقيقة المتهمة") تم ضبطهما وبحوزتهما المركبتين المستولى عليهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.