استمتع بإجازة عائلية فى القرية النوبية بخليج «نبق» بأجمل مدن العالم شرم الشيخ

على شاطئ واحدة فى واحدة من أجمل مدن العالم مدينة شرم الشيخ الساحرة لك حرية الاختيار من بين فنادق القرية النوبية والتى تقع على خليج «نبق» وتضم فندقين من أرقى الفنادق المصممة على الطراز الإيطالى وهما فندقا «موبيان ڤليج» و«موبيان ايلاند» على أجمل شواطئ نبق.

والفندقان على مستوى عال من الرقى ويعتبران الاختيار الأنسب للأجازات والأعياد للاستمتاع بالشمس والهواء النقى إلى جانب تنوع الأنشطة العائلية بها

وبمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد أقامت القرية النوبية بخليج نبق بمدينة شرم الشيخ عدداً من الاحتفالات اليومية الترفيهية لنزلاء القرية من السياح من مختلف الجنسيات إيطاليا وروسيا وإنجلترا ورومانيا وكازاخستان والذين أشادوا بها وبالألعاب المائية وأكوابارك وحفلات البيتشى بارتى وغيرها.

وتطل القرية النوبية التى تضم فندقين «موبيان ڤليج» و«موبيان ايلاند» على أجمل شواطئ نبق بعدد غرف ٤٩٠ غرفة مصممة عى الطراز الإيطالى، وتضم العديد من المطاعم المتخصصة ذلت الطراز الإيطالى ولكونها قرية للعائلات يوجد بها العديد من الانشطة الرياضية والترفيهية ومسارح على الخليج لإقامة الحفلات إلى جانب العاب الأطفال والاكوابارك.