معتمد جمال يدرس عدم الاستمرار في جهاز الزمالك بقيادة المدرب الأجنبي



أكد الإعلامي محمد شبانة أن معتمد جمال يرغب في التواجد بالجهاز الفني لنادي الزمالك كرجل أول بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق تحت قيادته.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جمال أبلغ الإدارة برفضه العمل كمدرب عام في حال الإستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي وأنه يفضل الرحيل إذا تم ذلك.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق عثماثون طنطا ودياً يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي في إطار الاستعداد خلال فترة توقف الدوري.

وأكد أحمد حسني المدير الإداري بنادي الزمالك أن فريق الإعلاميين الذي كان من المقرر مواجهته يوم الأربعاء اعتذر عن عدم خوض المباراة، ليتم الاتفاق مع فريق عثماثون طنطا لمواجهته ودياً.



ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر لخوض دورتين وديتين في الإمارات خلال شهر يناير الجاري.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .