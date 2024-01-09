مدير تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من الامتحانات

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أنه لا يوجد شكاوى من امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية التى استئانفت صباح اليوم الثلاثاء ،بعد فترة إجازة استغرقت 4 أيام بسبب عطلة يوم الجمعة الأسبوعية، واحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الامتحانات مرت دون أي أزمات او شكاوى.

وأجرى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، جولة على اللجان في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024.

وبدء وكيل الوزارة جولته بحضور علا سليمان، مدير عام إدارة وسط، الذي قام بجولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية، اذ تفقد لجان مدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بإدارة وسط حيث يؤدي طالبات المدرسة امتحان مادة اللغة العربية للصفين الأول والثاني الإعدادي، وأشاد بانضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان والتزام الموجه المقيم بكل مهامه المكلف بها.

وتابع أبوزيد، سير الامتحان بلجان مدرسة الشاطبي الابتدائية حيث يؤدي طلاب الصف الرابع امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الخامس مادة اللغة الأجنبية، فيما أدى طلاب الصف السادس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وأشاد وكيل الوزارة بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة ووضوح ورقة الأسئلة وتنوع الأسئلة وفق المواصفات القياسية للورقة الامتحانية، مؤكدا عدم وجود أي شكاوى.