القبض على 4 أشخاص نصبوعلى المواطنين في 7 ملايين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات ).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (7 ملايين جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.