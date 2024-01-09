جلسه لمعتمد جمال مع لاعبى الزمالك قبل المران

تدريبات جاده استعدادا لدورتى الإمارات

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق مران اليو الثلاثاء على ملعب النادي، بحضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة الحالية، وعدم الانشغال بأي أمور خارج الملعب وضرورة بذل أقصى جهد استعداداً للفترة المقبلة.

وشدد معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين على ضرورة استغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل من أجل الاستعداد للمباريات المحلية والأفريقية التي سيخوضها الزمالك في الشهر المقبل.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .