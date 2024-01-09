مديرية تعليم الإسكندرية: الإنتهاء من الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي والتى مقرر ان تبدء الاربعاء المقبل تستمر حتى 24 يناير

وكشف الدكتور عربي أبو زيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الاستعدادات الخاصة بـ بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 خلال شهر يناير الجاري، وذلك على مستوى مختلف المراحل الدراسية.

وقال أبو زيد، إن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنهت استعداداتها من أجل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، وذلك من حيث إعداد الأسئلة واختيار المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، فضلًا عن عقد غرف العمليات وتجهيز الفصول لاستقبال الطلاب.

وتابع: راعينا خلال وضع الجداول أعياد الأخوة الأقباط في الإسكندرية بحيث يكون الجدول بعيد عن هذه الأيام.. والحمد لله الاستعدادات تمت على قدم وساق ونسعى لتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

وأضاف وكيل تعليم الإسكندرية، أن الأسئلة الخاصة بالمرحلة الإعدادية سيتم نقلها هذا العام بطريقة مختلفة؛ وذلك حتى لا يكون هناك أي نوع من التدخل البشري في نقل الأسئلة أو فتح الأسئلة داخل اللجان، مضيفًا: سيتم اتباع أسلوب جديد هذا العام حتى تصل الأسئلة لداخل اللجنة الفرعية بالمدرسة بشكل آمن حتى يتساوى أبنائنا ويأخذ كل واحد حقه.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، أن التعليم الفني يلعب دورًا كبيرًا بمحافظة الإسكندرية وذلك سواء في بناء قدرات أبنائنا من الطلاب في تخريج جيل قادر على المنافسة والتواصل مع الشركات والمؤسسات، وذلك لربط المدارس بـ سوق العمل، من خلال عقد اللقاءات الخاصة بالتوظيف.

وأشار إلى أن هناك توسعًا في المدارس التكنولوجية داخل محافظة الإسكندرية، ومن ضمنهم مدرسة We ومدرسة فتح الله ومدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، معلقًا: هناك نوعًا من التوجيه الواضح للاهتمام بمدارس التعليم الفني والمدارس النوعية التي تخدم قطاعات مختلفة لاستغلال كافة قدرات الطلاب.