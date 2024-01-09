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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط ربع طن لحوم فاسدة فى قنـا

المتحدث الرسمي لقنا
المتحدث الرسمي لقنا

قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين نظمت حملة تفتيشية علي محال الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركزى دشنا وقنا، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء اشرف الداودي محافظ قنا بضرورة تكثيف الحملات التموينيه والبيطرية للحفاظ على صحه المواطنين وتوفير غذاء صحي وأمن.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف أبو السعود مدير عام الطب البيطري بقنا، انه تم التحفظ على المضبوطات والتى بلغت ٢٥٠ كجم لحوم انثى جاموسى مذبوحة خارج المجازر الحكومية و ٦٠ كجم دواجن ومصنعات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية لمنع أي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى وضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.

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