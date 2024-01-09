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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الإعلام الأمريكي ينشر فيديو اصطدام سيارة ببوابة البيت الأبيض.. شاهد

البيت الأبيض
البيت الأبيض

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو لاصطدام سيارة ببوابة البيت الأبيض المقر التاريخي والشهير لحكام الولايات المتحدة على مر التاريخ.

وأعلنت السلطات الأمريكية، عن وقوع حادث أمني خطير في البيت الأبيض، موضحة أنه اصطدمت سيارة بسياج المقر الرئاسي لـ البيت الأبيض، دون أن يتضح ما إذا كان الأمر مجرد حادث مروري عرضي أم متعمد. 

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وأوضح جهاز "الخدمة السرية" المختص بحماية الرئيس وكبار مسؤولي الدولة، أمس الاثنين، إن الرئيس جو بايدن لم يكن في البيت الأبيض عند حدوث الواقعة. 

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغليلمي في منشور على منصة "إكس" إنه "قبل الساعة السادسة مساء  اصطدمت سيارة ببوابة خارجية لمجمّع البيت الأبيض". 

وتابع: "تم احتجاز السائق ونجري تحقيقا حول سبب الحادث وطريقة حدوثه"، لافتا إلى أن الرئيس بايدن كان خارج واشنطن عند وقوع الحادثة. ولم يتضح في الحال ما إذا كان الاصطدام مجرد حادث عرضي أم هجوما محتملا على المبنى الواقع في وسط العاصمة واشنطن.

 وبحسب غوغليلمي، فإن شرطة واشنطن نقلت السيارة لكن "السائق لا يزال رهن الاحتجاز، وتحقيقنا مستمر". 

ويعتقد أن الحادثة وقعت على الجانب الشمالي الشرقي للبيت الأبيض، إذ أشار المتحدث إلى "تداعيات مرورية" محتملة في الشارع 15 وجادة بنسلفانيا.

شاهد الفيديوهات..

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