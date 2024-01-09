Halan تعلن إتمام ثالث إصدار لسندات توريق بقيمة 971.5 مليون جنيه

أعلنت حالا للتمويل الاستهلاكي عن طرح سندات توريق بالتعاون مع أحد البنوك، بقيمة 971.5 مليون جنيه مصري، وهو ما يعد إنجازًا آخرا لحالا، ويؤكد التزامهما بتعزيز الشمول المالي في السوق المصري.

عملية إصدار السندات أجريت على ستة شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد، حيث يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يدل على الدعم التنظيمي والثقة في التعاون بين البنك التجاري الدولي ومجموعة حالا للأعمال المالية.

تسعى شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، التابعة لـMNT-Halan، إلى توفير خدمات متقدمة وتكنولوجية لجميع الفئات في السوق المصري، بتركيزها على السرعة والراحة للعميل، كما تقدم حالا حلولًا مالية أخري مبتكرة لتعزيز الشمول المالي من خلال تطبيقها.

قال منير نخلة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـMNT-Halan: "نحن سعداء بهذا الإنجاز الهام، الذي يبرز رؤيتنا لتعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات مالية مريحة و سريعة باتخدام التطبيقات التكنولوجية.

أضاف نخلة، أن كلا من مجموعة حالا والبنك التجاري الدولي حريصان من خلال شراكتهم، على الإلتزام بخلق فرص تؤثر بشكل إيجابي لعملاء حالا.

في مليار جنيهاً مصرياً منذ بداية عام 2023.