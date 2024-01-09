كشفت ملابسات مصرع أحد المرشحين للعمدية بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصحف بشأن واقعة مصرع أحد المرشحين للعمدية بالدقهلية وتبين أنه بتاريخ 12/10/2023 تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد المرشحين لعمدية إحدى القرى بدائرة المركز) إثر إصابته بطلق نارى .

وبالفحص وبسؤال والده وشقيقه قررا بأنه حال سير "المتوفى" بالقرية محل إقامتهم شاهد (عاطل "له معلومات جنائية" وعامل ، مقيمان بدائرة المركز) حال قيامهما بالتشاجر لخلافات بينهما ، وحال تدخله لفض المشاجرة قام "العاطل" بإطلاق عيار نارى تجاهه من (طبنجة) كانت بحوزته فأودى بحياته .

تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه وبرفقتهما (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية – 2 طبنجة "إحداهما المُستخدمة فى الواقعة" - 14 خزينة آلى – 263 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبال (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير الـمُصاب بمركبة "التوك توك" الخاص به بدائرة القسم، إستوقفه مجهولان (رجل و سيدة) وطلبا منه توصيلهما لإحدى المستشفيات بدائرة القسم.. ولدى سيرهم بالطريق قاما بإلقاء كمية من البنزين عليه وإضرام النيران به وسرقة مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب ، وفى وقت لاحق تبلغ للقسم من ذات المستشفى بإستقبالها سائق مركبة "توك توك" آخر مُصاب بحروق متفرقة، وتبين تعرضه لذات الواقعة من مجهولين لهما ذات المواصفات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعتين (عامل ، "زوجته" ربة منزل لها معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزة الأول على "هاتف محمول خاص بأحد المجنى عليهما"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعتين وأنهما يكونان تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى سرقة المواطنين بالإكراه ، وأضافا بتصرفهما فى مركبتى "التوك توك" بالبيع لعميليهما سيئا النية (سائقى "توك توك" أحدهما "زوج شقيقة المتهمة") تم ضبطهما وبحوزتهما المركبتين المستولى عليهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.