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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

عامل وزوجته يحرقان سائق توك توك لسرقته

قسم شرطة بولاق الدكرور
قسم شرطة بولاق الدكرور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبال (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير الـمُصاب بمركبة "التوك توك" الخاص به بدائرة القسم، إستوقفه مجهولان (رجل و سيدة) وطلبا منه توصيلهما لإحدى المستشفيات بدائرة القسم.. ولدى سيرهم بالطريق قاما بإلقاء كمية من البنزين عليه وإضرام النيران به وسرقة مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب ، وفى وقت لاحق تبلغ للقسم من ذات المستشفى بإستقبالها سائق مركبة "توك توك" آخر مُصاب بحروق متفرقة، وتبين تعرضه لذات الواقعة من مجهولين لهما ذات المواصفات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعتين (عامل ، "زوجته" ربة منزل لها معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزة الأول على "هاتف محمول خاص بأحد المجنى عليهما"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعتين وأنهما يكونان تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى سرقة المواطنين بالإكراه ، وأضافا بتصرفهما فى مركبتى "التوك توك" بالبيع لعميليهما سيئا النية (سائقى "توك توك" أحدهما "زوج شقيقة المتهمة") تم ضبطهما وبحوزتهما المركبتين المستولى عليهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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