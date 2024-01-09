الشباب والرياضة تحتفل بذوي القدرات والهمم بملاعب نادي سوهاج الرياضي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج احتفالية كبرى بذوي القدرات والهمم بمشاركة أعضاء المشروعات القومية لذوي القدرات والهمم وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.

وجرى خلال الاحتفالية باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية الموسيقية ومسرح العرائس.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، أن المديرية دائما تسعى إلى تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن الاهتمام بذوي القدرات والهمم وإتاحة كافة إمكانيات مراكز الشباب والأندية لهم ودمجهم في تنفيذ الانشطة الرياضية والشبابية.

كما أكد محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة الاهتمام بذوي القدرات والهمم وان المديرية توجه كافة الهيئات بتنفيذ الأنشطة لهم ودمجهم في تنفيذ جميع الأنشطة.

وأوضح يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن المديرية دائما تسعى لمشاركة ذوي القدرات والهمم في كافة الأنشطة التي تنفذها المديرية والهيئات الشبابية والرياضية بنطاق المحافظة.