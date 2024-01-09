29 يناير النطق بالحكم في قضية اتهام رئيس نادي سموحة بسب عضو مجلس إدارة

أجلت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى، رئيس المحكمة، حجز القضية المتهم فيها رئيس نادى سموحة الرياضى فرج عامر الى جلسة 29 يناير المقبل للنطق بالحكم لاتهامه بسب عضو مجلس ادارة النادى.

كانت الأجهزة المعنية، تلقت بلاغا من أشرف فاروق مختار محمد مختار، عضو مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، يتهم فيها المهندس فرج عامر، رئيس النادي بسبه خلال اتصال هاتفي جمعهما في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر.

وأجرت جهات التحقيق المعنية، برئاسة المستشار أحمد شرباش وكيل النائب العام، وتحت إشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية، وقررت إحالة الواقعة إلى محكمة الجنح الاقتصادية بالدخيلة.

وكانت جهات التحقيق المعنية في الإسكندرية، استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ والتي أشار إلى أنها تضمنت عبارات وألفاظ خادشة للشرف وان المكالمة شهدت طعنه في عرضه وفقًا للتحقيقات، فيما وجهت المتهم تهمة إساءة استعمال وسائل الاتصالات.

استمعت جهات التحقيق المعنية، إلى أقوال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة الرياضي، وقررت إخلاء سبيله على ذمة القضية واحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات المنسوبة اليه.

وعقدت محكمة الجنح الاقتصادية، أولى جلساتها الأسبوع الماضي وأصدرت قرارًا يقضى بتأجيل الجلسة الأولى، لجلسة اليوم الثلاثاء وذلك للاطلاع وتقديم المستندات اللازمة. صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمود حسن والمستشار محمد هشام والمستشار زياد حمودة.