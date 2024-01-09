جامعة الزقازيق: تذليل العقبات التي تواجه الطلاب أثناء تأدية امتحانات الترم الأول

تفقد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، منذ قليل، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول

«الترم الأول» للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بكلية الزراعة.

وخلال جولته التفقدية، اطمئن نائب رئيس جامعة الزقازيق على سير الامتحانات، ومطابقتها للقواعد المنظمة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب، مشيداً بحرص إدارة الكلية على اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

وفى ختام الجولة التفقدية، أجرى نائب رئيس الجامعة حواراً ودياً مع أبنائه الطلاب، لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ووجه بضرورة تذليل جميع العقبات التى قد تواجههم أثناء تأدية الامتحانات، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح.