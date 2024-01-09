اعرف خطوات الاستعلام عن فاتورة مياه ديسمبر 2023

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من إمكانية تسديد فاتورة مياه الشرب لشهر ديسمبر 2023، وذلك من خلال الدخول عبر الرابط الإلكتروني الذي أتاحته الشركة، من أجل الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه، وتستعرض "بوابة الوفد"، خطوات الاستعلام عن تسديد فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2023 والرابط الرسمي .

خطوات الاستعلام عن فاتورة مياه ديسمبر 2023 من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي

ولمعرفة فاتورة مياه ديسمبر 2023 من خلال الرابط الإلكتروني

الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

اضغط على دفع الفواتير الشهرية.

سجل كل البيانات الخاصه بك "بيانات صاحب العداد "

كتابة قراءة العداد.

اضغط على زر الاستعلام.

طريقة سداد فاتورة مياه ديسمبر 2023 من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي

قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمواطنين، وذلك من أجل توفير الوقت والمجهود على المواطن، كذلك سهولة دفع فاتورة الكهرباء، كما يستطيع المواطن الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه ومعرفة الاستهلاك الشهري وقدره من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أتاحته الشركة، للدخول على الموقع الرسمي اضغط هنا.

تطبيق يسمح بدفع فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2023 وسدادها

قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بابتكار تطبيق، يمكن من خلاله الاستعلام عن فواتير المياه وتسديد المبلغ المستحق عن الاستهلاك الشهري، ويتوفر هذا التطبيق على جوجل بلاي، ويمكن تشغيله بسهولة عبر منصة آندرويد بمختلف تحديثاته، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر التطبيق واختيار المحافظة التابع لها وكتابة رقم العداد الذي يوجد في الفواتير والضغط على زر الاستعلام، حيث يظهر إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري لمياه الشرب.

طرق سداد فاتورة مياه لشهر ديسمبر 2023 من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي

عقب الاستعلام عن فاتورة مياه ديسمبر 2023، يمكن دفع وسداد فاتورة مياه ديسمبر 2023من خلال إحدى الوسائل التالية التي تسهل على المواطن إمكانية الدفع بسهولة، وهي إحدى وسائل الدفع المعتمدة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

1- ماكينة الصراف الآلي للبنوك.

2- مكاتب البريد المنتشرة في كل المحافظات.

3- شركات التحصيل الإلكتروني وذلك من خلال "فوري، مصاري، ضامن".