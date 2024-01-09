وكيل تعليم سوهاج يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، يرافقه فاضل النحاس، مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية، لجان إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، بعدد من مدارس المحافظة للاطمئنان على حسن سير الامتحانات بجميع اللجان.

وشدد الدكتور ياسر محمود خلال متابعاته على الالتزام الكامل بكافة القرارات الوزارية المنظمة للامتحانات بهدف تحقيق أعلى مستوى من الانضباط في أعمال الامتحانات، ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الفنية التي حددتها الوزارة وكذلك مطابقتها لما ورد في المناهج الدراسية.

وأوصى وكيل الوزارة، بضرورة تكاتف جميع القائمين على أعمال الامتحانات بجميع اللجان، لتوفير المناخ الآمن والمناسب للطلاب وبث الطمأنينة في نفوسهم لأداء الامتحانات بكل سهوله ويسر بما يضمن حسن سير الامتحانات وحصول كل طالب على حقه بعدالة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين يخوضون الامتحانات التي انطلقت صباح اليوم، في صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى السادس المقيدين بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / م٢٠٢٤ بلغ ٣٣٥٨٦٨ طالب وطالبة، موزعين على ١٠٠٨ مدرسه ضمن الفترة الصباحية وعدد ١٤٦٥٧ طالب وطالبة موزعين على ٤٦ مدرسة بالفترة المسائية.