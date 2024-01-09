أزهر سوهاج: فتح باب التقدم لشغل وظيفة موجه عام العلوم العربية
أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة «موجه عام العلوم العربية» بالمنطقة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2013م، وبطاقة الوصف الوظيفي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024م حتى الثلاثاء الموافق 23/1/2024م.
وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:
1- الحصول على مؤهل عال تربوي في مجال تخصصه أو مؤهل عال مناسب في مجال تخصصه بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.
2- أن يكون على درجة كبير معلمين (أن يكون المتقدم على وظيفة موجه مادة أو نشاط).
3- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.
4- ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.
5- أن يكون على رأس العمل.
6- ألا يقل تقرير تقويم أداء العامين السابقين مباشرة عن تقدير (فوق متوسط) على الأقل.
أما عن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات – صورة من خطاب اجتياز الكادر – صورة من بطاقة الرقم القومي – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل - بيان حالة كمبيوتر +يدوي).
وتقدم الطلبات إلى إدارة التنسيق بمنطقة سوهاج، مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.